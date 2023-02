El Suprem fa de dic de contenció

Si el PSOE i ERC es feien pagues que amb la supressió del delicte de sedició i la modificació de la malversació desjudicilitzarien el procés català, ja s’ho poden anar traient del cap, perquè l’alta magistratura espanyola vol actuar de dic de contenció davant de qualsevol intent de secessió.

El Tribunal Suprem ja va demostrar amb les sentències del procés una capacitat interpretativa de la llei que en cap cas era pro reo i que no els tremolava la mà a l’hora d’escarmentar els que havien gosat plantejar una consulta sobre la independència. Les sentències les van fonamentar en la llei anterior, i ara, un cop feta la modificació, s’agafen a la malversació com un clau roent, sense distingir entre la malversació per a lucre personal o de tercers i la desviació de recursos públics sense lucre, com pretenien els legisladors.

A més, van advertir el govern que, amb la derogació de la sedició, es deixa la porta oberta que l’Estat no pugui impedir un procés com el de Catalunya. És a dir, que a part d’interpretar amb la màxima severitat el codi penal, es van permetre la llicència d’opinar sobre qüestions que corresponen als poders executiu i legislatiu i, en cap cas, al poder judicial.