La febre de l’or ucraïnès

La guerra serà llarga, però tard o d’hora s’acabarà. Llavors, Ucraïna es convertirà en el solar en construcció més gran del món. Les estimacions aventuren que la reconstrucció d’infraestructures i habitatges requerirà entre 400.000 i 750.000 milions d’euros, suposant que la guerra no s’eixampli. Amb un pastís així a l’horitzó, és inevitable que les grans empreses comencin a posicionar-se. En plena guerra, el govern ucraïnès ja té alts càrrecs dedicats a atendre peticions d’informació de companyies d’arreu. La setmana passada, una empresa privada polonesa i el Ministeri d’Energia ucraïnès van organitzar una fira a Varsòvia titulada ReBuild Ukraine. El logotip era un perfil del país pintat amb els colors de la bandera i amb una grua al costat. Hi van participar 300 empreses de 22 països. Van establir contactes amb organismes públics ucraïnesos per tenir la cistella a punt quan comenci la pluja de milions que rajarà del deute públic local i de fons internacionals afins a la geoestratègia occidental. De moment, sor Lucía hi vol construir un hospital ara mateix. Darrera d’ella, que es mou per l’amor de Déu, hi aniran els que es mouen per amor al dòlar. Ja que és la sorlu qui obre el camí, els seus veïns manresans en podrien aprofitar l’exemple. Suposant que no guanyin els russos, és clar.