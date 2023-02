La guerra d’Ucraïna

El comediant més aplaudit, més valorat i més emparat del món. Desenes de mandataris del planeta envien armes i milions d’euros per augmentar dolorosament el nombre de morts, de destrucció i patiment.

Algunes nacions tenen fills sense sostre i passant penúries. Aquesta guerra està afectant moltes economies. La cistella de la compra cada vegada grinyola menys. Aquests mandataris fan pensar que actuen per inèrcia, deixant aparcat el pensament. Han pensat alguna vegada què pot passar quan un home es troba acorralat i, en aquest cas, un home que té poder suficient per destruir el planeta? A què estan jugant? Què ha provocat aquesta guerra? La voraç ambició d’ofegar geogràficament per posseir més bases militars, per la pressió d’una potent nació o pels sentiments polítics d’un comediant. Que el creador tingui pietat dels morts.