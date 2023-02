El drac sense foc i el llop vegà

Novel·les de Roald Dhal, pare de personatges com Matilda o el Charlie de la fàbrica de xocolata, llegits a tot el món per successives generacions d’infants, han estat reeditats en anglès amb correccions que «cancel·len» les referències susceptibles d’ofendre la sensibilitat de col·lectius determinats. Per posar alguns exemples, les persones obeses ja no són «grasses» sinó voluminoses, la cara de la directora d’escola de Matilda ja no és «de cavall», les bruixes no s’amaguen darrera de feines com mecanògrafa o caixera sinó que són científiques i directives, i al fantàstic senyor Fox li han nascut filles. No cal dir que els canvis han encès la polèmica: cal adequar els textos literaris consagrats als canvis de la sensibilitat social qual es reediten, o és un atemptat artístic? Algú eliminaria la paraula «loco» del Quixot?

Si la història de la caputxeta i el llop ens incòmoda, ¿s’ha de reescriure amb una protagonista major d’edat que balla un vals amb un llop vegà dins una relació consensual i igualitària? O s’ha de respectar la integritat del conte de sempre, amb la seva crueltat, i publicar la nova història amb un altre títol? Si vols que una princesa republicana i un drac sense foc als queixals mantinguin una relació triangular amb un cavaller pacifista de samarreta amb eslògan, pots elaborar el guió d’aquesta pel·lícula i passejar-lo per les productores, però ¿és lícit fer-lo passar per llegenda de Sant Jordi, que està del tot fixada en la cultura popular amb un argument molt diferent? Agatha Christie va publicar el 1939 a Londres la novel·la Els deu negrets, títol derivat d’una cançó infantil en la que deu «little niggers» morien un rere l’altre, com els personatges de la novel·la. Però als Estats Units es va publicar des del principi com I no en va quedar cap,per la major sensibilitat racial. A l’autora ja li estava bé. Potser molts de vostès recordin haver-la llegit, o vist en alguna pantalla, amb el títol ofensiu. Han sobreviscut sense traumes, o l’experiència els va tornar sobtadament racistes?