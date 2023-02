El suïcidi ara

En menys de 24 hores el Bages ha viscut dos episodis dramàtics que, per bé que encara han de ser ben aclarits, posen a sobre la taula la creixent presència del suïcidi entre nosaltres, i la velocitat amb què creix no només el nombre de casos, sinó també la seva varietat. Tenim un cas absolutament estremidor a Sallent, on dues germanes bessones de 12 anys es van tirar pel balcó i van deixar al seu darrere dues notes manuscrites. Caldrà alguna cosa més que veure què passava a la seva família o al seu entorn per establir què fa que dues preadolescents facin una cosa així. I tenim un jove de 28 anys de Manresa que, segons tots els indicis, es llança en cotxe contra un camió per posar fi a la seva vida. A banda, no es descarta que pugui ser un suïcidi la mort de l’excap de la Policia Local de Sant Fruitós. Tradicionalment, el periodisme havia convingut a no informar dels suïcidis per evitar-ne el contagi. Però aquest tipus de casos, i més si van sovintejant, són incompatibles amb el silenci, i fan del tot desaconsellables les ocultacions i els misteris. La vella convenció ja no serveix, no ajuda. Aquest és un tema que cal abordar socialment i a fons, preguntant i explicant, reflexionant i compartint per saber i per entendre.