Recuperem la Fàbrica Nova

La incorporació de 10M€ al Pressupost General de l’Estat (2023) pel projecte de la Fàbrica Nova de Manresa, impulsat pel Grup d’Esquerra Republicana al Congrés i al Senat, és un dels exemples més clars de la importància de no renunciar a cap espai de poder que ens permeti treballar millorar la vida de la gent.

L’acció política i institucional ha de militar, també, en la utilitat quotidiana. Els grans objectius estratègics de fons no han de paralitzar la consecució d’objectius concrets en tots els àmbits en els que es tingui capacitat d’incidència per ser útils a la gent.

Son molts anys d’abandonament, d’incompliments i de dèficit fiscal per part de l’estat i convé aprofitar les finestres d’oportunitat que ens permetin assolir avenços i revertir –ni que sigui parcialment– el peatge que seguim pagant els catalans i les catalanes per formar part d’un estat que tantes vegades ens ha jugat a la contra.

Així, 32 anys després de la fi de l’activitat industrial i d’un projecte fallit de centre comercial (any 2000), la Fàbrica Nova de Manresa endegarà un projecte de transformació que el convertirà en un campus universitari i tecnològic impulsat per la UPC i el Consistori manresà, liderat per l’alcalde Marc Aloy.

Hores d’ara, l’Ajuntament de Manresa ja ha destinat importants recursos, econòmics i humans a aquests 84.000 m2 de titularitat pública, municipal, per fer realitat aquest projecte. I, gràcies a la feina dels grups parlamentaris d’Esquerra al Congrés i al Senat, l’estat també contribuirà a fer realitat aquesta iniciativa tan ambiciosa per la transformació de la ciutat i, de retruc, de la Catalunya central.

La transformació de la Fàbrica Nova, que té com a objectiu la recuperació d’un espai industrial en desús per convertir-lo en un centre que contribueixi al progrés econòmic i social de la ciutat i el conjunt de la comarca, és un exemple de la importància que a Esquerra Republicana donem a la preservació i recuperació del patrimoni cultural i industrial del país com a motor per al desenvolupament del demà.

La Fàbrica Nova que va ser una de les més importants de la ciutat de Manresa durant la primera meitat del segle XX, que va operar com a centre de producció de teixits de i que va contribuir al desenvolupament de la indústria tèxtil a Manresa i al conjunt del país, volem que torni a ser un punt de trobada que representi el dinamisme del nou segle. L’abandonament que ha patit al llarg de tots aquests anys per part de les administracions l’ha convertit en un espai decadent i que actua de barrera arquitectònica al bell mig de la ciutat. No obstant això, ERC amb l’Alcalde Marc Aloy al capdavant, ho percebem com una oportunitat per preservar la memòria de la ciutat i per a donar-li una nova vida útil que connecti amb el passat a través d’una mirada al futur.

D’una banda, permetrà preservar una part important del patrimoni industrial de Manresa i conservar la seva memòria per a les futures generacions. I de l’altra, suposarà un impacte econòmic enorme gràcies a la creació de llocs de treball, la creació d’oportunitats formatives i l’impuls de l’economia local.

Estem convençuts que la recuperació de la Fàbrica Nova aportarà grans beneficis a la ciutat i al Bages i esdevindrà una peça clau en el necessari reequilibri territorial del nostre país.