Prepareu els ventiladors

Dilluns passat, a les 3 de la tarda i deu minuts, a Manresa es va arribar a prop de 23 graus (22,7). Per casa es podia anar tranquil·lament amb samarreta i tenir la calefacció apagada. Que jo recordi d’ençà que tinc ús de raó, un mes de febrer no havia anat mai per casa amb màniga curta. No dic pas que no fos agradable. Més aviat tot el contrari. Feia sol i fins i tot vaig obrir les finestres per tal que els meus gats poguessin sortir a tafanejar el veïnat i a emborratxar-se de sol. Però, no és normal. Segons les dades de les temperatures extremes a l’estació La Culla de Manresa, des del 1985 fins a l’actualitat, un mes de febrer només hi ha hagut tres vegades abans temperatures iguals o superiors a la de dilluns. El 1990 es van assolir els 23,5 graus; el 2019, els 24,2, i l’any passat vam arribar a 24,4 (la més alta des del 1985 pel que fa a un mes de febrer). Vol dir que la temperatura de dilluns no és excepcional, però no deixa de ser igualment preocupant, i hi ha una dada que es podria tenir en compte que encara ho és més. En els 38 anys que van del 1985 al 2023, tres de les quatre temperatures màximes s’han assolit en els darrers cinc. Per no fer-nos trampes al solitari, esmentar que el 1989 es va arribar als 22,6 graus, i que si es fa el mateix exercici amb altres mesos, les màximes no sempre s’acumulen els darrers anys. Per exemple, des del 1985, el mes de març s’han superat els 26 graus en vuit ocasions, sis de les quals fins als 2002. La temperatura més alta de totes va ser la del 2001: 29,4 graus. Però, millor no abaixar la guàrdia gaire de pressa. La temperatura més alta del maig van ser els 37,4 graus a què vam arribar... l’any passat. El dia 22 en concret vam patir un primer tast de les calorades posteriors d’un estiu que es va fer especialment insuportable. El mes següent, el juny, la màxima no va ser la del 2022 sinó la del 2019, en què el mercuri es va enfilar fins als 42,1 graus. La del 2022 només va ser la següent més alta des del 1985, amb 39,3 graus. A l’agost van ser els 42,5 del 1987, seguits pels 40,9 del 2021, els 39,8 del 2022 i els 39,6 del 2019 i del 2017... Què són 37 o 38 anys per treure conclusions? Certament, tindria més pes si fossin cent o dos-cents. Hi ha qui dirà que són cicles, i fins i tot que això de l’escalfament global és un invent. Per als qui estigueu d’acord que anar amb samarreta el febrer no és normal, al marge del fet que les prediccions per als dos propers dies parlin de neu i de temperatures de -4 graus, i us amoïni especialment el que indiquen les dades anteriors, un consell: correu a comprar un ventilador abans que no es disparin els preus.