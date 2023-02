Controls d’aigua

L’Ajuntament de Manresa ha aprovat, a proposta del grup municipal de Fem Manresa, que es redacti una ordenança que reguli el consum d’aigua de manera que es pugui multar qui la malbarati. Que l’Ajuntament pugui evitar amb mesures contundents els comportaments irresponsables en períodes de sequera té tota la lògica, i segurament caldrà avançar més en aquest camí a mesura que el canvi climàtic vagi obligant tothom a ser més conscient del valor de l’aigua. Tanmateix, fer que aquest règim d’exigència arribi als ciutadans normals i corrents que gasten aigua obrint una aixeta de casa pot ser molt arbitrari si abans no es posa sota control estricte els veritables consumidors, que són, per començar, els pagesos, i per continuar, les indústries. I caldrà, és clar, que es tingui en compte que l’Ajuntament es propietari de tubs que perden 24 hores al dia, i que hi ha avaries on es perden milers de litres si Aigües de Manrea no hi arriba amb gran diligència. Benvinguda sigui, per tant, la política d’exigència, però serà el propi Ajuntament el primer que haurà d’aplicar-se-la.