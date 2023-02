Els gossos de l’Ajuntament

El problema, precisament, és que no, que l’Ajuntament no en té, de gossos. Bé, una mica sí que en té. Té els 4.964 gossos registrats al cens municipal d’animals de companyia. Segons la nota de premsa que n’informava de la quantitat, «El cens d’animals de companyia és una eina que permet a l’Ajuntament tenir coneixement dels animals de companyia que habiten a la ciutat, així com la seva distribució per detectar necessitats i orientar polítiques en aquest àmbit». Doncs no. No és veritat que serveixi gaire per a això.

En podríem posar com a exemple el lamentable estat de les zones d’esbarjo de gossos a la ciutat. Fins i tot la més nova de totes, que tenia fins i tot un xip per entrar-hi, es pot obrir sense contrasenya (cosa que ha fet que ni tan sols s’hagi distribuït la contrasenya en qüestió), està ubicada en un lloc sense sol i que quan plou s’enfanga de valent. I no parlem dels antics pipicans, dels quals només se n’ha modernitzat el nom, perquè ara són zones d’esbarjo, però més aviat són agrestes pistes americanes per a gossos, jo diria.

Així les coses, els que tenim gos només tenim obligacions. Certament, totes elles són molt raonables, com tenir-los xipats, recollir els seus excrements o netejar amb aigua si es pixa en una paret. I està bé que així sigui. Però, i l’Ajuntament, té alguna obligació més enllà de la de col·laborar escadusserament i econòmicament amb la protectora d’animals local? Per cert, que, segons tinc entès, l’entitat necessitaria el doble de la quantitat que aporta el consistori per fer mínimament bé la seva feina. Però, és clar, els gossos no voten. I encara menys els gossos abandonats.

I, dit això, el motiu principal de la carta, senyor director: una idea per a l’Ajuntament. Cinc milers de gossos a Manresa necessitarien més de sis patis de butaques del Kursaal per veure una sessió de teatre. I omplirien a vessar la grada del Nou Congost. Un detall per a aquestes bestioles seria pensar també en elles quan es planifica el calendari festiu de la ciutat. Perquè, ara, a més de la tronada, del castell de focs i del correfoc... i de l’eterna setmana de Sant Joan al mes de juny, hem incorporat per sorpresa un parell de castells de focs més en el marc de les Festes de la Llum. Alça, Manela!

Doncs bé, aquí hi ha la proposta. És senzilla, un simple correu electrònic als propietaris dels gossos de la ciutat dos dies abans d’un esdeveniment pirotècnic. Les dades són al cens. Amb avís de lloc i hora per tal que els propietaris dels cans puguin planificar on tenir en lloc segur la seva mascota perquè no pateixi el que pateix (i mira que pateixen els pobres) amb l’estrident soroll dels petards. No es tracta de no fer castells de focs o de suspendre el correfoc. Es tracta de fer bon ús de l’abans citat cens d’animals de companyia. I els propietaris ja ens espavilarem a preservar l’estat dels nostres animals de companyia, que, és cert, no voten a les eleccions locals. Només faltaria, oi? Tot i que, ara que ho penso, a casa del nostre Truc, votem a Manresa dues persones i un cangur que tenim a temps parcial. Potser sí que ho hauríem de tenir en compte tots plegats!