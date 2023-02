Mirar cap amunt per trobar respostes

Sovint relacionem la ciència amb un món quadriculat amb poc marge per a la imaginació, però em penso que es necessita una gran capacitat d’inventiva per aventurar-se a investigar l’espai exterior. Cercar plantes candidats a acollir vida sona a ciència-ficció, però ha estat l’aposta de l’astrofísic manresà Ignasi Ribas, principal autor de l’estudi que ha permès descobrir 59 exoplanetes, una desena dels quals potencialment habitables. La troballa obre les portes a conèixer més de prop una petita part d’aquest univers gegantí, que amaga una infinitud de preguntes encara sense resposta.

I potser la qüestió que suscita més curiositat és aquesta: com de probable és que s’esdevingui la vida a l’univers? La investigació en què ha participat Ribas ha permès fer passos per començar a respondre-la a través de les dades recollides per un espectròmetre instal·lat en un telescopi de 3,5 metres, que mesura tant la llum visible com la infraroja dels objectes que analitza, cercant planetes rocosos amb condicions per albergar aigua líquida i, per tant, vida. Durant els anys de recerca, els científics han descobert detalls interessants, com ara dos sistemes solars amb dos planetes d’una massa similar a la de la Terra i orbitant una nana vermella en la seva zona habitable, és a dir, amb les condicions òptimes per tenir aigua i que aquesta sigui líquida.

De fet, Ribas explicava en una entrevista publicada en aquest diari (vegeu edició del 27 de febrer del 2023) que el següent pas és buscar si els planetes que són potencialment habitables contenen aigua, «perquè si tenen aigua és més que probable que hi hagi vida», assegura fascinat l’astrofísic. El desenvolupament del projecte, però, dependrà del suport financer que puguin obtenir els equips d’investigació. Ribas reconeixia en la mateixa entrevista que el finançament de la ciència «sempre està per sota del que seria desitjable», tenint en compte que el nostre país amb prou feina hi destina l’1,5% del producte interior brut.

En aquest sentit, la divulgació científica resulta imprescindible perquè la societat pugui valorar la transcendència de les investigacions relacionades amb l’espai exterior i l’impacte que poden tenir per descobrir-nos més com a espècie. Sovint la vida quotidiana ens deixa poc marge per mirar el cel i pensar que només som una porció ínfima de l’univers. La investigació liderada per Ribas ens mostra la insignificança de la Terra enmig d’un univers de milions d’estrelles, però, al mateix temps, ens parla de la grandesa d’habitar un planeta capaç d’albergar vida.