Disculpa al setè dia

La portaveu del Govern de la Generalitat va demanar ahir discupes en nom de l’Executiu per la manera com la parella de bessons de 12 anys que van saltar del balcó havien estat atesos per l’Institut Llobregat. El que va morir, l’Iván, un noi trans que es revoltava contra l’assetjament a què era sotmès pel seu accent argentí i per la seva condició de gènere, havia estat patint bullying de forma sostinguda i el centre no havia estat capaç d’ajudar-lo abans que el dolor fos massa insuportable. Amb el país commocionat, l’institut es va tancar i va callar mentre càrrecs secundaris del departament donaven explicacions vagues i gens convincents a preguntes clamoroses; el conseller Cambray va dir que no els constava el bullying i el departament va tardar encara 24 hores més a rectificar i a admetre que sí, que amb una pila d’evidències a sobre la taula, hi havia hagut assetjament. Ahir, set dies després, amb xiulades a la porta del centre, el Govern es declarava a través de la portaveu responsable d’una feina mal feta. El conseller no ha tornat a aparèixer. El Govern ha estat insensible durant una setmana, i ha deixat créixer un malestar que ha perjudicat encara més la reputació del centre. Massa poc, massa tard.