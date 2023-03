El malestar per la precarietat de la C-55 en tot el tram del Bages Sud ha fet que el clam de la comarca per la seva deficient comunicació per carretera es centri en aquesta carretera i en l'autopista, i això deixa injustament en l'ombra la C-58, l'anomenada carretera vella de Terrassa. Dimarts al vespre, un esllavissament a Vacarisses va obligar a interrompre completament la circulació fins divendres que ve, cosa que ens va permetre percebre immediatament fins a quin punt és encara necessària i utilitzada aquesta carretera, que és com la germana bessona de la C-55: És igualment estreta, obsoleta, amb accessos insegurs i plena de pintures i de senyalitzacions introduïdes els darrers anys per impedir que hi hagi accidents greus. I tot i que no té la intensitat de circulació de la C-55 és igualment una carretera molt utilitzada. Es la via interior entre Vacarisses i Manresa, entre el Bages i el Vallès, i la ruta de molts estudiants de l'Autònoma. És un altre argument per aixecar el peatge de la C-55 o, com a mínim, deixar-hi un peatge molt econòmic. La C-55 i la C-58 sumen arguments i resten competitivitat al Bages. Són dues cares del mateix greuge, del mateix escàndol.