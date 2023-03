Aragonès somriu mirant a Madrid

El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, va visitar ahir Manresa per presentar un nou model de comissaria compartida entre Mossos d’Esquadra i Policia Local de Manresa. Més enllà d’això, Aragonès va atendre els mitjans de comunicació que, com és habitual, li van preguntar per altres temes d’actualitat. En aquest sentit se li va demanar que fes una valoració de les novetats de l’operació Kitchen. Els missatges que han sortit a la llum entre el president de l’Audiència Nacional i el número dos del govern de Mariano Rajoy entre el 2015 i el 2019 són una prova més de la influència que tenia el govern del PP en l’esfera judicial i policial. En aquest sentit, Aragonès va destacar que aquestes pràctiques ja les havia patit Catalunya per intentar frenar l’independentisme i per això va definir els Whatsapp que ara han sortit a la llum com «un compadreo inacceptable». En aquest sentit va demanar a la resta d’Espanya que no es miri cap a una altra banda quan es destapen aquests casos independentment de qui afecti ja que el que un dia va passar a Catalunya «us pot passar a vosaltres». I és que les trames utilitzades en l’operació Kitchen són un drama per Espanya ja que són un exemple de com de corrompuda pot estar la divisió de poders, una de les potes de qualsevol estat sobirà. El govern del PP va utilitzar aquests mecanismes per intentar tombar el moviment independentista i també a partits rivals com Podemos mitjançant informes policials falsos o esbiaixats.

També va fer una valoració sobre la marxa de l’empresa Ferrovial als Països Baixos amb l’objectiu de tenir millors condicions fiscals que a Espanya. Aragonès no va desaprofitar la oportunitat per recordar les reaccions que hi havia a Espanya quan hi va haver empreses que van traslladar la seva seu social de Catalunya a un altre part de l’estat, segons deien, per considerar que la situació al principat era inestable. En aquells moments determinats sectors feien sorna de la situació per tal de demonitzar el procés però com va dir Aragonès ahir, s’ha de vigilar de què rius perquè et pot tornar a passar a tu. I el cas de Ferrovial n’és un exemple. També va aprofitar per criticar que el PP fomentés a Andalusia millorar les condicions fiscals a les grans empreses per tal d’afavorir un canvi de seu social. Aragonès semblava que responia aquestes preguntes amb ganes, conscient que certs sectors estan prenent la seva pròpia medicina. I és que és ben bé així. Agrada no estar sempre a la diana.