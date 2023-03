Comarca, o ja no

La creació de la comarca del Lluçanès es va decidir el 2015 en un referèndum convocat amb tota la formalitat possible i que va donar com a resultat que el territori afectat hi era favorable, però de forma desigual: uns pobles ho volen molt i uns altres no ho volen. Tots els municipis havien acceptat a l’avançada que s’apliqués el resultat, però, a l’hora de la veritat, als alcaldes dels pobles on el vot havia estat negatiu els van tremolar les cames. El procés va quedar congelat. Fa poques setmanes, el Govern de la Generalitat va anunciar la voluntat d’aplicar el resultat del referèndum abans de les eleccions locals del maig, i les resistències van aparèixer immediatament. Sembla que la decisió és tan històrica que ha generat un vertigen generalitzat. El Govern ha decidit fer marxa enrere i crear, de moment, una mancomunitat, que no compromet a res, i veure com està l’opinió sobre el tema el 2027. Certament, no és una decisió que calgui imposar. No n’hi ha cap necessitat. I és possible que mancomunar serveis creï una major predisposició a la creació de la comarca. Però també és possible que aquest pas l’enterri definitivament. Ara mateix, sembla bastant probable.