L’ombra allargada del nostre temps

Tinc una filla de 20 anys amb qui he viscut una plàcida adolescència, sense situacions ni conflictes més enllà dels que toquen en aquest trànsit de la infància cap al món adult. Crec que tant el seu pare com jo li hem donat les eines necessàries per prendre decisions i lluitar per aconseguir la vida que vulgui viure; intentant posar-nos en el seu lloc, bo i fent l’exercici de recordar com ens podíem sentir en aquella mateixa situació quan teníem la seva edat i què hauríem esperat dels nostres pares.

Els adolescents són la caixa de secrets més infranquejable de la història de la humanitat i la construcció de la seva visió del món transita per camins totalment diferents als dels adults. Aquest fet no implica només que la seva escala de valors estigui a les antípodes de la nostra, sinó que també suposa que els adults ens trobem davant la incapacitat de detectar una preocupació que es transformi en un conflicte emocional. No vol dir que no els escoltem, no vol dir que no hi parlem sinó que, senzillament, hi ha espais de la seva vida interior que ens són vedats.

Com els afecta la pressió social, en el seu conjunt, i aspectes concrets com la crítica i la mofa que, a nivells greus, es tradueix en assetjament, és quelcom que no ens podem prendre a la lleugera. Els fets dramàtics dels dos bessons de Sallent han sacsejant profundament el meu esquema sobre allò que creia que pot ser important per a un adolescent i m’han obert els ulls a una realitat esfereïdora. Soc del segle XX i l’escala de valors a l’hora de definir un problema adolescent era força primària. Que fossis la víctima de la mofa i l’escarni dels companys i companyes de classe era un dels que es trobaven en la part baixa.

Els joves són molt sensibles a les crítiques i al rebuig dels seus companys, i això pot portar a problemes d’autoestima i depressió. Clarament, l’assetjament escolar pot tenir un efecte devastador en la vida d’un jove, especialment si no té el suport de la seva família i amics.

És molt trist i preocupant que l’assetjament i la discriminació puguin haver contribuït a voler suïcidar-se d’aquests dos joves bessons. La discriminació per raons d’origen, gènere, identitat sexual, entre d’altres, pot tenir greus conseqüències per a la salut mental i física de les persones, especialment en joves i adolescents.

És important que la societat en el seu conjunt sigui capaç de combatre la discriminació i l’assetjament en totes les seves formes com també és essencial que es proporcionin recursos adequats per a la prevenció i tractament de l’assetjament escolar i els problemes de salut mental en els joves, i que es promogui una cultura de suport i respecte cap a les persones que puguin ser víctimes d’assetjament o discriminació.

En definitiva, com a societat, hem de reflexionar sobre les nostres prioritats i valors, i assegurar-nos que estem educant als joves de manera integral i equilibrada. Hem de parar esment als senyals d’alerta i brindar el suport i l’atenció que necessiten aquells que estan lluitant amb problemes emocionals o mentals.