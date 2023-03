Assetjament i «Harrassment»

Hi ha dos anglicismes que trobem cada vegada més sovint en els diaris del nostre païs. Es tracta de dos tipus d'assetjament: mobbing i bullying. El primer deriva del nom anglès mob que vol dir una munió de gent revoltosa i fora de control. L'acció de mobbing és defineix com l'assetjament d'una persona per part d’un grup, en qualsevol context, com ara entre col·legues, a l'escola, al lloc de treball o en línia. Així, doncs, mobbing és l'acció de molts contra un o una, mentre que, en català, el mòbing s'anomena assetjament psicològic i és el maltractament a què se sotmet una persona amb l'objectiu de desestabilitzar-la emocionalment.

El tipus d'assetjament que s'anomena bullying —derivat del nom bully, una persona que habitualment busca perjudicar o intimidar aquells que percep com a vulnerables— sol ser l'acció d'una persona contra una altra. Típicament aquest maltractament ocorre entre adolescents, cas en què la intimidació es basa en la força física —i potser és per això que s'anomena assetjament escolar—, però pot haver-hi casos de bullying (en català, búlying o búliïng?) entre adults, per als quals la intimidació es basa en el poder econòmic.