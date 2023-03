Ferrovial a la llotja del Bernabéu

La llotja del Bernabéu havia de ser una orgia tumultuosa, dijous a la nit. Però com que no es va produir el resultat somiat ni acaba de concretar-se el xafarranxo que volen muntar amb els àrbitres, la Liga de Tebas i l’amenaça de fer fora el Barça de les competicions europees, l’estat major del regne va haver d’ofegar les penes en unes safates de canapès on s’oferia una chanfaina extra cuinada a can PP per sucar-hi pa: «Quantes empreses imitaran Ferrovial i marxaran d’Espanya, maltractades pel govern que està permetent que sigui apallissat el teixit econòmic i empresarial?». Cuca Gamarra, mà dreta de Feijoó, també havia preguntat directament a la ministra Calviño si potser havia fet res per «empènyer (Ferrovial) a haver de marxar», però es va oblidar –quina barra, la diputada– de preguntar en veu alta si potser havien fet res els successius governs espanyols per empènyer Catalunya a voler marxar d’Espanya tan decididament com ho va fer el 2017. Posats a comparar, el teixit econòmic i empresarial català també està apallissat des de l’inici dels temps i no sembla que els maltractadors vulguin parar, perquè els surt a compte electoralment i aprofiten la dependència submisa dels representants de la víctima, afectats per la síndrome del Règim del 78.

A més, com que aquest és un any d’eleccions, els partits governamentals s’han emmerdat a fer anar el ventilador per empastifar-se mútuament amb l’afer del Tito Berni, els uns, i els whatsapps de la Kitchen, els altres. Uns, escandalitzats pel comportament mafiós i viciós d’un exdiputat socialista, i els altres, esprement uns missatges que certifiquen la corrupció endèmica dels populars. Com si no tinguessin prou evidències per investigar d’una vegada el femer emèrit o l’Operació Catalunya, que, a base de mentides, manipulacions mediàtiques i connivència judicial va perpetrar el 155 amb el vistiplau enfervorit d’ambdós partits.

Ja em perdonareu els culers que aprofiti el resultat del partit per reflexionar sobre els manaires espanyols, però és que mentre ells s’estan arrepapats a la llotja de la casa blanca, aquí anem tragant i tragant. Com quan van adjudicar la construcció de l’autopista Terrassa-Manresa a Ferrovial, diuen que en pagament del finançament del Partido Reformista Democrático (presidit per Florentino Pérez), que va encapçalar Roca Junyent en les eleccions espanyoles del 1986. O el que van sucar a les obres del Palau de la Música amb Millet i Montull. Per cert, diuen que a la filla d’aquest la va salvar el pacte amb la fiscalia, que, pel que s’ha vist aquests dies, deu ser pràctica habitual.