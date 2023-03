El balanç del 2022

Manresa 2022 ha tingut el repte de satisfer les expectatives creades, que en un primer moment van ser molt elevades. Ara, la valoració final que en fa el govern d’ERC i Junts torna a ser molt elevada. Arribat el final del camí, l’alcalde, Marc Aloy, i el regidor responsable, Joan Calmet, han passat comptes i la seva conclusió és que el balanç és excel·lent. Naturalment, com es fa sempre, han exhibit les dades de la forma més favorable possible. Així, exhibeixen un milió de visitants des del 2016 i 200.000 el 2022, tot i que comptabilitzar quants d’aquests visitants han estat atrets per la commemoració ignasiana és impossible, i deriven de la celebració un retorn econòmic de 34 milions. La percepció majoritària dels ciutadans ha estat molt menys esplèndida, però també és veritat que aquest no sempre és el millor criteri de valoració. Posat en el punt just, potser es podria dir que ha estat un bon programa d’actes, ha permès generar algunes inversions -positives, però no decisives- i, el més important, ha generat una feina d’organització turística que, si es continua desenvolupant, podria generar rèdits molt reals en el futur. El balanç important, per tant, el veurem els propers anys.