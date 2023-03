L’Eclesiastès al carrer Guimerà

Un dels versos més coneguts de la Bíblia és el que afirma: «Per a tot hi ha el seu moment, i un temps per a cada cosa sota el sol». L’Eclesiastès, que ha estat data cap al segle III aC, és un recull de sentències que molts troben escèptiques, perquè apunten que tot esforç és debades: «He vist totes les obres que es fan sota el sol, i vet aquí: tot és vanitat i afany inútil». Sota el seu consell tocaria mirar amb esperit escèptic els treballs de les persones sàvies, que assignen a cada acció el moment que més s’hi escau. Així, els que actuen en el camp de la política trien les dates immediatament anteriors a les eleccions per a la presentació d’aquells projectes capaços d’engrescar els ciutadans, guanyar el seu cor i obtenir-ne els vots, tot deixant per a després els inconvenients de l’execució, perquè no hi ha tall sense ossos ni reforma urbana que no destorbi els usuaris de la via pública. Ahir es va presentar la reordenació del carrer Guimerà de Manresa, només per vianants, sense ni tant sols autobusos. Al cap de tants anys, la concorreguda via comercial tindrà l’endreça que mereix. Al marge del debat sobre els detalls, l’ambició que expressa el projecte és compartida per molts. Però les obres importants no es fan amb el pensament sinó amb excavadores, formigoneres i altres màquines que obren rases, causen soroll, aixequen pols, atabalen els residents i compliquen temporalment l’accés als comerços. Una llauna. Tothom vol gaudir del millor carrer però ningú no vol patir-ne les molèsties de la transformació. Per això és de savis il·lusionar amb el projecte just abans de les eleccions i començar les obres després, si pot ser ben al principi de la legislatura, perquè quan tornin a cridar-nos a les urnes ja s’hagin oblidat els inconvenients i només en resti el gaudi del resultat. Arribar a la data electoral amb els carrers panxa enlaire és un mal negoci; aquest és un fet conegut i contrastat, i com diu també l’Eclesiastès, «no hi ha cap cosa nova sota el sol».