Com t’imagines un matrimoni de compositors? Tens idea del ridícul i de denigrant que seria per a nosaltres mateixos si es convertís en una relació de rivalitat? Què passa si tu estàs «inspirada» però has de cuidar la casa o del que jo necessiti en aquell moment? (...) Has de ser «com jo necessito» si volem ser feliços, la meva esposa, no la meva col·lega, és evident! (...) A partir d’ara els papers han d’estar ben repartits. I així, el paper del «compositor», del «treball», recau sobre mi, i sobre teu el de l’adorable companya, la camarada comprensiva!» Hotel Bellevue. Dresde, 19 de desembre del 1901. És una carta signada per Gustav Mahler dirigida a Alma Marie Schindler abans de casar-se amb el compositor austríac i director de l’Òpera de Viena. Fem una prova? Agafi’n un llapis i facin una llista de compositors. Segur que els n’hi surten una bona colla. I ara una de compositores. I d’escriptors? I d’escriptores? I d’escultors? I escultores? I pintors? I pintores? Cau pel seu propi pes, oi? Fa un parell de cursos que corre un mural titulat Musiquíssimes sobre dones creadores i intèrprets de la música seleccionades per @annuskius i dibuixos de @krispamparo. Miro Instagram i veig que són Anna Alfonso, professora de música i ciències socials i Pedro Cifuentes, professor de Socials d’ESO i dibuixant de webcòmics. Aplaudiments entusiastes! Bravíssimo! Una gran eina pedagògica que hauria de ser penjada a totes les aules de música del país.

Anys i panys de voltar per aules de música d’arreu i no recordo de veure-hi mai cap retrat de cap dona. Giuseppe Verdi i el seu barret de copa, Johann Sebastian Bach i la seva inconfusible perruca, Richard Wagner amb la seva boina i el retrat escabellat de Ludwig van Beethoven eren els habituals. No els hem pas de fer fora; però estaria bé que compartissin pany de paret amb Fanny Mendelssohn (Hamburg, 1805–Berlín, 1847) , una gran pianista i compositora a qui l’ombra del seu germà Fèlix va deixar en un segon pla. O Bàrbara Strozzi (Venècia, 1619–Pàdua, 1677) que fou una de les sopranos i compositores més importants del barroc. Confesso que no la coneixia de res fins que em va arribar el pòster i vaig buscar a la Viquipèdia qui era. I això que la música barroca és la meva preferida! O Jacqueline du Pré (Oxford, 1945–Londres, 1987) coneguda encara avui dia com una de les violoncel·listes més prestigioses del segle XX. A moltes escoles i instituts ja no toca un timbre per avisar que comencen les classes. Cada setmana posen una música diferent. I n’hi ha que en fan sonar una a cada canvi de classe. No sé qui s’encarrega de triar les músiques però se m’acut que aquesta setmana, aprofitant la commemoració, avui mateix, del 8 de març, Dia Internacional de la Dona, podrien ser músiques de dones compositores. Seria una bona manera de recordar-les, mostrar-los el nostre agraïment i rendir-los el nostre humil homenatge. Dones i música: no us oblidem!