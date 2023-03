Desconnectem...

Dia rere dia els mitjans de comunicació ens informen de moltes males notícies i poques de bones. De tant en tant cal desconnectar per evitar que tots plegats acabem caçant mosques. Així, doncs, les línies d’avui només pretenen distreure’ns una estona.

Tots els pobles i ciutats tenen noms de carrers ben diversos: personatges històrics, escriptors, polítics, metges, pintors, religiosos, militars, etc. En aquesta amalgama de topònims n’hi ha de força curiosos.

A Barcelona, els sibarites de la gastronomia han d’evitar passar pel carrer «Malcuinat». Els despistats es poden perdre pel carrer de «l’Oblit». Els impacients poden trobar el seu lloc en el carrer «Ja hi som». Els cagadubtes poden cavil·lar mentre van donant voltes per la plaça del «Dubte». Els missaires poden anar a pregar al carrer de les «Beates». Els amants poden citar-se al carrer dels «Petons» o bé al carrer dels «Enamorats».

Parlant de curiositats de Barcelona, el carrer més curt de la ciutat es troba en un racó de la plaça de la Basílica de Santa Maria del Mar. És el carrer de «l’Anisadeta» que té una longitud de quatre metres i escaig. I per allà el Born s’hi troba el carrer més estret. El carrer de «les Mosques» que té una amplada d’1,48 metres entre paret i paret.

Continuant l’itinerari peninsular, els patriotes hispans podran gaudir d’un plaent orgasme patriòtic desfilant amunt i avall pel carrer «Gibraltar Español» a: Almeria, Torrijos (Toledo), Balsicas (Múrcia), Setenil de las Bodegas (Cadis), Torredelcampo (Jaén), Alcázar de San Juan (Ciudad Real)...

Qui enyori l’encís nadalenc pot desplaçar-se fins a Huelva on hi trobarà el pessebre durant tot l’any: el carrer «Nazaret», el carrer «la Virgen Maria», el carrer «Patriarca San José», el carrer «Niño Jesús», el carrer «los Pastores», el carrer «Rey Melchor», el carrer «Rey Gaspar», el carrer «Rey Baltasar»... Allà la xerinola està assegurada cada dia al carrer «Nochebuena».

Els qui els agrada viure del «cuento» podran saciar-se al poble de Prádena (Segovia) on hi trobaran el carrer de «los Gorrones». Els aficionats als laberints i trencaclosques tenen un repte a Arganda del Rey (Madrid) on trobaran el carrer de «Salsipuedes». Els irreverents podran exhibir la seva insolència pel carrer de «las Impertinencias» a València. Els addictes a les truites i als ous ferrats podran atipar-se’n a Ureña (Valladolid) on trobaran el carrer «Catahuevos».

Els pecadors podran redimir els seus pecats –sense passar pel confessionari– peregrinant fins a Madrid on trobaran el carrer de «la Indulgencia», el carrer del «Espíritu Santo» i el carrer de «Válgame Dios».

Ah! i els eixelebrats podran desbarrar sense parar pel carrer «Me falta un tornillo» de Arroyo de la Encomienda (a prop de Valladolid). Potser trobaran el cargol a la botiga d’una coneguda multinacional sueca situada en aquell carrer. El singular nom va ser escollit per votació i l’Ajuntament el va oficialitzar per decret. Pel que sembla l’alcalde va perdre el seu i encara no l’ha trobat.