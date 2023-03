Torà, Biosca i els mapes

Dotze anys després que iniciessin els primers tràmits, i molt després que es manifestés per primera vegada la conveniència de fer el canvi, Torà i Biosca (1.200 i 180 habitants respectivament) tenen la porta oberta per incorporar-se a la comarca del Solsonès, a la qual pertanyen funcionalment per raons pràctiques i geogràfiques, encara que hagin estat històricament emmarcades dins de la Segarra. Una darrera aprovació per majoria absoluta als plens municipals culminarà el procés iniciat al Parlament. El cas de Torà i Biosca és un exemple de la pèssima cultura de política territorial que hi ha en aquest país, on la classe dirigent s’ha pres sempre molt poc seriosament la importància de les plantes administratives com a factors decisius de configuració del país. L’Alta Segarra és en un llimb administratiu sine die, el Lluçanès serà comarca però sense Consell, el Penedès és una vegueria sense sentit per interessos polítics locals, i les altres vegueries van fent amb un paper radicalment secundari. Mapes i poder són dues cares de la mateixa moneda però, segurament, després de tres segles sense estat, ja se n’ha perdut la perspectiva.