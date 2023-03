Tragèdia a Súria

La mineria és una gran riquesa, però porta un peatge important. La mineria és una activitat perillosa. Com que les mines, afortunadament per als territoris que les posseeixen, no es poden deslocalitzar ni desapareixen d’un dia per l’altre, la seva explotació genera comunitats mineres de llarg recorregut que desenvolupen una cultura local pròpia. En aquesta cultura sempre hi ha present el fantasma dels accidents, de les vides perdudes que marquen la memòria col·lectiva. Súria va viure ahir un d’aquests episodis tràgics que han marcat la seva història. Tres morts de cop són un cop molt fort, un fet excepcional. Tres morts, a més, molt joves, d’entre 27 i 31 anys. És paradoxal que en un temps en què les mesures de seguretat són més rigoroses i més avançades que mai, es produeixi un accident tan greu, el més dramàtic en 67 anys. ICL ha d’assegurar-se que les famílies de les víctimes reben el millor suport possible, i ha de fer una investigació rigorosa per treure conclusions d’aquest drama i incrementar encara més les mesures de seguretat. El risc és inevitable, però cal portar fins a l’extrem les mesures per controlar-lo. Tres morts obliguen a fer encara més.