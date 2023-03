L’anomenat Polígon del Pont Nou 2 de Manresa és molt més que un polígon industrial. És l’oportunitat de crear sòl per a empreses grans en una ciutat que, ara mateix, no podria acollir-ne cap, i és la via per completar una part de la ciutat que, a hores d’ara, està només embastada i deixa desmanegada una àmplia àrea que comença a la zona esportiva del Congost i arriba fins a l’eix Transversal. Amb el nou polígon s’obté sòl, es dona accessos al Pont Nou 1, s’endreça tota una façana de la ciutat i se li dona una nova entrada amb un nou carrer (provisionalment anomenat avinguda de l’Esport) que passarà a ser dels més importants de Manresa. Una operació tan important hauria d’haver estat desenvolupada fa anys, però n’han calgut més de vint per començar. Ara, l’Ajuntament, en el marc de la febril activitat preelectoral de l’alcalde Marc Aloy, anuncia que té els diners per començar, té els acords necessaris per tirar endavant el pla urbanístic, i que hi haurà obres l’any que ve. És una gran notícia que fa realitat un projecte que completa la Manresa a mig fer de l’oest i que ens recorda la quantitat d’assignatures pendents que té aquesta ciutat.