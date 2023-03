Sequera i set

Al segle XIV als manresans ja els faltava aigua. Com ens han tornat a representar fa quatre dies durant la Fira de l’Aixada, va costar molt fer la Séquia, però també van ser molts els qui van lluitar-hi per salvar la vida. Perquè és això, no es tracta només que et falti una cosa, sinó que aquesta és una de les principals per poder seguir vives.

Quantes coses ens fan falta de debò per viure? A quants pous podem anar per treure allò que realment ens cal? Alguns potser pensareu en un caixer automàtic, que sí, que ens faria passar una nogensmenys important set, però, i just després? Si mirem el pou que som nosaltres mateixes i busquem en el nostre fons, en el nostre dins, segur que hi trobarem persones, moments, experiències compartides. Amor i vida.

La imatge del pou la podem veure com un lloc inhòspit, fred, fosc, no segur perquè no veiem ni coneixem què hi ha al fons. Una altra opció és veure’l com un lloc de trobada de totes les que fem camí, per parar, pensar i descansar, compartir experiències viscudes durant la ruta amb persones potser molt llunyanes a la nostra realitat i, després de la pausa, potser modificar alguna cosa d’allò previst degut als consells i les persones amb qui haurem parlat. Potser no tot anirà bé, però potser sí que hi podrem trobar sentit i esperança.

Ens diuen que mengem només quan tinguem gana, però que hem de beure encara que no tinguem set. Doncs bé, ara no us demanaré quin és el vostre aliment ni farem un fòrum sobre pros i contres del dejuni intermitent o la dieta keto. Així com no cal que esperem a la Transéquia per sortir a caminar, no cal seguir la fal·lera de les 10.000 passes diàries, sinó que ens cal moure’ns per trobar pous; ens cal parlar amb la samaritana, escoltar, no jutjar i compartir perquè la parada al pou sigui enriquidora; ens cal mirar dins dels nostres pous per saber que hi ha aigües que no fan passar la set i sí un foc que sempre crema.

La Gràcia ens és donada i nosaltres triem si anem a buscar la gent del poble per viure estimant, escoltant, acollint i compartint, o ens quedem parats i tancats dins la nostra caixeta i decidim ofegar-nos en el nostre vas d’aigua.