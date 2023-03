Delinquir per la pàtria

Els enregistraments sonors de la policia patriòtica demostren que l’operació Catalunya va ser un muntatge de policies, polítics, jutges, fiscals i periodistes per anar contra el moviment independentista i que van fer seva la frase de «todo por la patria» que hi ha a les casernes de la Guàrdia Civil.

Una part dels que van participar en aquella operació van fer tota mena de tripijocs per desmantellar el moviment independentista, creant proves falses i acusacions infundades. Entre els damnificats d’aquella operació destaca l’expresident del Barça Sandro Rosell, que es va passar gairebé dos anys en presó preventiva i que, quan es va celebrar el judici, van deixar-lo en llibertat perquè l’acusació no se sostenia per enlloc. Però n’hi va haver d’altres, com Xavier Trias, a qui l’acusaven de tenir un compte a Suïssa. També es va investigar persones que, com Sandro Rosell, no estaven en política, com és el cas de Jaume Giró, que era executiu de Caixabank.

Ara els jutjats ordinaris comencen obrir-se a investigar els casos dels damnificats per aquella operació. A veure si el principi de Dura lex sed lex també s’aplica als patriotes delinqüents com es va fer amb els polítics independentistes per l’1-O.