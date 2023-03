Fa mitja vida que veiem penis dibuixats a lavabos, parets i quadros. En el món de l’art de carrer, el cony no ha tingut gaires fans. Coses de l’heteropatriarcat. Li dius a una persona que et dibuixi un penis i t’ho fa en mig minut, però si li demanes que et dibuixi una vulva, s’hi passa tres hores i sempre s’hi deixa alguna cosa. Per sort, això està canviant. Els conys estan sortint de l’armari, perquè ja no estem fins als collons, estem fins al cony. I ho diem amb dos ovaris, tot i que no els tinguem.

Fins al cony que les vulves es considerin lletges! Fins al cony que no es valori el seu clítoris com es mereix! Fins al cony que es posi en dubte la seva olor! Heu trobat o vist algun anunci en què es parli de l’olor del penis i de com camuflar-la? Fins al cony que ens infantilitzin i empetiteixin. Els llavis grans i petits no existeixen. Són interns i externs. El clítoris no és un cigronet. És un òrgan superpoderós que només serveix per rebre plaer. Fa uns quants anys, les dones que no sentien plaer en ser penetrades sense estimulació clitoriana es consideraven inferiors. Molt ha plogut des d’aleshores. Des d’aquells temps en què s’anomenava «consolador» la joguina eròtica. Si ho pensen bé, és horrible. Les dones no podíem sentir plaer sense un home, i si ho fèiem amb una joguina eròtica, era perquè necessitàvem consol. Això ja no és així. Les dones hem entès que podem tenir una meravellosa vida sexual sense necessitat de tenir parella, ni ser penetrades. Fins al cony de sempre acabar la relació sexual amb penetració! Ens hem tret la careta, hem cridat el que ens agrada i hem deixat de preguntar-nos si som vaginals o clitorianes. Ara estem contentes i orgulloses del nostre clítoris. Que, a part de donar-nos un plaer enorme, mai envelleix ni perd la seva capacitat orgàsmica. Fins al cony que diguin que la meva vagina només serveix per parir! Desvinculem d’una vegada el sexe de la procreació i donem-li el lloc que es mereix. El plaer. I fins al cony de la transfòbia. Dona sense cony, crida «fins al cony», tot i que no en tinguis, si et sents dona.