Turisme al Bages

El sector turístic de la Catalunya central es va aplegar dimecres a la Fàbrica de Món Sant Benet en la setena edició de la Nit del Turisme, un acte que va reunir 150 representants d’empreses, administracions i productors vinculats a la promoció turística del territori. El president de Bages Impuls, Ignasi Sala, va recordar durant el sopar que cal mantenir el llistó en la dedicació a l’estímul turístic en un territori que té molta competència i que ha de saber aprofitar els seus actius, com ho és, entre d’altres, una gastronomia potent i de proximitat. Justament aquest cap de setmana se celebren les jornades gastronòmiques del Camí Ignasià, una nova oportunitat per mostrar la singularitat dels productes locals i la capacitat de generar una oferta pròpia i atractiva. L’aposta global de la comarca per donar a conèixer els seus productes autòctons i encaixar-los en propostes turisticogastronòmiques seductores ha de ser un objectiu de l’administració local i dels actors turístics privats del territori al qual no han d’estalviar-se esforços.