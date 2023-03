Uau, la núvia ha dit que no!

Moment de telenovel·la a l’Ajuntament de Manresa. Es presenta el pla de mobilitat: dotze milions d’euros. Tots els grups polítics prendran la paraula al faristol de les ocasions. El públic espera veure l’escena amorosa d’unanimitat política. Però llavors els cupaires de Fem Manresa fan com la núvia que al final de l’episodi, de blanc a l’església i davant familiars i amics de les dues parts, va i diu «no ho vull». No votaran el pla de mobilitat (les raons, al diari de divendres). Oooh! Cau el teló. Frenesí de crispetes i ebullició de whatsapps. A veure com ho resolen els guionistes en el proper capítol.

Però hi ha alguna cosa que no quadra. Algú no diu tota la veritat, o la diu amb paraules triades per despistar. L’alcalde Marc Aloy parla de «galleda d’aigua freda» i de govern «atònit» davant un pronunciament que «no estava previst». El regidor d’Urbanisme manifesta «incomoditat i perplexitat». Vaja, com si els hagués agafat totalment per sorpresa. Ara bé, resulta que els de Fem Manresa asseguren que al govern coneixien el seu vot contrari des de dos dies abans. Que els ho van comunicar i els van preguntar si continuaven volent la seva presència a l’acte i al faristol. I que els van dir que sí, tot i saber que anunciarien el no. Si això és així, dijous no va caure cap galleda d’aigua freda al cap de l’alcalde, ni tenia motius per quedar-se atònit, ni és cert que no estigués previst. Excepte, és clar, si aquests comentaris es referien als sentiments i pensaments de dos dies abans, quan van saber la notícia.

Si els regidors de Fem Manresa havien comunicat al govern les seves intencions, l’alcalde hauria de precisar-ho en benefici de la transparència i per no alimentar conflictes banals de pati d’escola, d’aquells de si m’has dit o no m’has dit el que dius. I si la comunicació no va existir, l’alcalde hauria de sortir a desmentir-la, perquè si ens enganyen tenim dret a saber-ho. La feina seriosa que li toca fer a un Ajuntament ja és prou complicada sense aquesta mena d’embolics.