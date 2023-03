Autoestop 2.0

Tres o quatre cops per setmana baixo a Barcelona des de Berga dins d’una màquina que pesa una tona i mitja, que consumeix una gran quantitat de combustible fòssil d’importació i que emet –tot i l’add-blue– diòxid de carboni i altres gasos a més de partícules nocives diverses. Per mirar de fer més suportable el sentiment de culpa que això em provoca, em vaig instal·lar al dispositiu mòbil (el telèfon) una aplicació d’aquestes per compartir cotxe i des d’aleshores sovint baixo o pujo acompanyat. Més enllà de l’estalvi, per mi i pel planeta, l’experiència és interessantíssima també des del punt de vista sociològic, sobretot perquè el perfil majoritari dels usuaris té poc a veure amb el meu. Sol ser gent jove, tot i que també he portat senyores jubilades, i amb una clara sobrerepresentació de persones nascudes fora de Catalunya i d’Europa.

Com que una hora i escaig amb una altra persona dins un espai tan reduït obliga a uns mínims de conversa, he tingut l’oportunitat de conèixer petites històries de vida ben interessants. Des d’un dentista iranià instal·lat a Barcelona que retreu als seus pares haver col·laborat en la revolta contra el xa, fins a unes noies de Manresa amb passaport marroquí que han d’anar i venir cada setmana de Manchester, on treballen, perquè el govern britànic no els deixa emportar-se la família, passant per un xofer peruà que va haver de marxar del país a causa de l’extorsió de la màfia local i que ha acabat treballant, en negre, en un hotel del Pirineu.

Autoestop, com el que fèiem a les sortides de les ciutats i a les cruïlles de carreteres, però amb la comoditat de gestionar-ho tot a través del mòbil i d’estalviar-nos espera i incertesa. L’altra diferència important és que tot plegat no és gratuït, cal pagar tot i que poquet. Per posar un exemple, la tarifa que et recomana l’algoritme pel trajecte Berga–Barcelona són 6 euros, clarament per sota del cost del viatge, si sumem carburant i peatges, però per sobre, ara per ara, del preu d’un trajecte de bus, que amb l’actual abonament rebaixat costa només 2,3 euros (!). És un preu pensat perquè al conductor li compensi portar un o més acompanyants en el viatge que igualment pensava fer, però que no li surti a compte fer-lo expressament, evitant així que es converteixi en un servei de taxi encobert. Per cert, el passatger en paga 6, però el conductor en cobra 5, la diferència se la queda l’empresa que ha creat i gestiona l’aplicació.

Això em fa pensar que, tenint en compte que omplir vehicles facilita la mobilitat, estalvia combustible i contaminació i descongestiona les carreteres, i que tot això és clarament d’interès públic, hauria estat bé que fos l’administració qui hagués impulsat aquesta iniciativa i no un privat que s’està fent d’or cobrant el 15% de cada viatge.