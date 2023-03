Els artesans del nostre temps

En un món cada vegada més mecanitzat, resulta esperançador conversar amb persones amb vocació d’artesanes, com ara la ceramista Sara Reig (Solsona, 1985). En una entrevista publicada en aquest diari (vegeu edició de l’11 de març del 2023), defensava el valor dels productes elaborats a mà, tenint en compte que tots són únics i irrepetibles. L’artista explicava que, en cadascun d’ells, es guarda l’essència del seu autor i del temps i l’esforç que ha dedicat a confeccionar cada peça.

La seva forma apassionada de parlar de l’artesania trenca el discurs que les noves generacions no mostren interès per als oficis tradicionals. Si bé és cert que figures com la del sastre, sabater, cisteller, fuster o vitraller ja no es troben en tots els racons, detecto un moviment de joves disposats a sortir de la lògica de la producció a mecanitzada i a grans quantitats per elaborar els seus propis productes amb un toc de personalitat. En els darrers temps, la presència d’artesans que venen roba, joies, objectes de decoració o altres productes elaborats a mà s’ha accentuat en les fires i festes, així com a les xarxes socials, principalment a Instagram, un canal de difusió potent per als artesans i artistes que volen donar a conèixer les seves creacions.

Probablement, la gran dificultat que es troben els més joves és el repte econòmic que suposa viure només de la creació i venda de peces artesanes. «Al principi encara és més difícil, ja que el públic no et coneix i part del temps l’has d’invertir a idear estratègies per donar a conèixer les teves obres», destacava Reig durant l’entrevista. D’altra banda, afegia que encara queda camí per córrer per sensibilitzar a la ciutadania sobre el valor afegit de comprar als petits productors del territori. «El problema és que sovint no saben on trobar-nos o no estem prou organitzats per a fer més força contra la distribució de productes a l’engròs», apuntava l’artesana.

En aquest sentit, els nostres hàbits com a consumidors poden afavorir els petits artesans si apostem per comprar menys producte, però de més qualitat. Sovint aquesta qualitat no només ve determinada pel valor artístic de la peça, sinó també pels materials amb què està feta. Per exemple, la creadora solsonina, en la seva obra més recent que ha estat mereixedora del premi al Talent Jove que atorga la Generalitat, ha creat una vaixella de ceràmica utilitzant les argiles del Solsonès. La seva proposta permet aprofitar els materials autòctons de la zona i transformar-los en peces artístiques que poden ser útils per a la vida quotidiana, com feien els nostres avantpassats.