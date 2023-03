Lliçons de tres anys

Avui fa exactament tres anys, un dissabte, el Govern espanyol va anunciar els detalls de l’estat d’alarma que, a partir del dilluns següent, reduïa d’una forma mai vista en temps de pau la llibertat de moviments i l’activitat econòmica. Llavors encara no se sabia, però les generacions que no havien viscut una guerra estaven a punt d’entrar en el període més excepcional, ucrònic i incert de la seva existència. Arribem al tercer aniversari d’aquell dia iniciàtic gairebé en el moment just en què hem deixat la pandèmia enrere, amb milers de morts. Avui, les dades hospitalàries ens diuen que la covid és una malaltia més. Però han estat tres anys dels quals hem obtingut records per sempre i dels quals hauríem d’haver après molt. Hem vist que, a Europa, malgrat limitacions i contradiccions, el sistema institucional ha respost i el sistema econòmic ha resistit. La societat ha actuat amb empenta i sensatesa. Els governs han tingut capacitat per incidir decisivament en la realitat, amb l’ajuda decisiva de la ciència, i aquesta pandèmia ha tingut efectes molt més controlats que altres d’altres temps. N’hauríem d’haver extret grans lliçons. És dubtós que ho haguem fet, però encara hi som a temps.