Més gossos i gats que no pas nens petits

AManresa hi ha exactament 7.151 animals de companyia censats, segons va fer públic recentment l’Ajuntament de la ciutat. M’ha picat la curiositat i he buscat quants nens (i nenes) també té censats. I segons dades del padró del 2021 que he trobat a la pàgina web de l’Ajuntament, d’infants entre 0 i 8 anys n’hi havia 6.946. O sigui, hi ha més gossos, gats i fures que no pas de nens de 0 a 8 anys. Per ser més exactes, a Manresa hi ha 4.964 gossos, 2.175 gats i 12 fures.

Res a dir, però això pot arribar a canviar les regles del joc perquè les ciutats s’hauran d’anar adaptant a una nova realitat: que hi hagi més animals domèstics que no pas gent, en aquest cas d’una certa franja d’edat. Posem algun exemple. Si la tendència continua sent la mateix, i sembla que no només serà així sinó que encara s’incrementarà la diferència a favor dels pobrissons animals contra els quals no tinc res en contra tret de les cagarades que els mals amos no recullen i rastres de pipí que deixen per tot arreu, aviat hi podrien haver més pipicans que no pas parcs infantils. Perquè l’urbanisme haurà de canviar empès per la pròpia realitat i perquè els propietaris dels animals ho exigiran. També voten i cada dia són més. I aviat també hi podrien haver més clíniques veterinàries que no pas pediatres, més botigues de menjar i de complements per animals que no pas de roba de nens, i més perruqueries canines que no pas de les altres amb seients petits en forma generalment de cotxe per fer-hi asseure el menut. No és, doncs, un tema menor.

Resulta, segons algunes teories, que hi ha gent que prefereix tenir una mascota que no pas un nen. Que no comporta tanta responsabilitat -tot i que n’hauria de comportar, i molta- i, en definitiva que fan companyia sense tantes obligacions o, com diria un fan dels gats i gossos, sense emprenyar tant. Al mateix temps, el sistema, la societat i les administracions no ho posen fàcil a l’hora de tenir nens. Però això ja serien figues d’un altre paner. Hi ha hotels, restaurants i viatges organitzats que ja alerten que no hi volen nens. Lamarequeelsvaparir. I en canvi segur que heu vist algú que passeja el gos amb un cotxet.

El que dèiem. A Manresa hi ha 4.964 gossos, que són més que els 4.448 nens i nenes d’entre 0 i 5 anys. I 2.175 gats. Gairebé el mateix que nens de 0 a 3 anys, dels quals n’hi ha 2.111, segons dades de l’Ajuntament. L’avantatge de ser un nen és que, per norma general, no t’abandonen tant fàcilment com a un gos o a un gat.