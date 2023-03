El problema del pla de mobilitat

Al proper ple de l’Ajuntament s’aprovarà el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible que dissenyarà la mobilitat de Manresa els pròxims sis anys. Les manresanes sabem que, en matèria de mobilitat sostenible, tenim molta feina pendent com a ciutat i anem vint anys tard. Per l’emergència climàtica i per justícia social hem de posar-nos al dia ara, i fer un esforç per construir una ciutat en què els vianants siguem el centre de la mobilitat i el vehicle privat passi a un segon o tercer pla.

En el pla proposat hi ha propostes que plantegen transformacions interessants, com ara voreres més amples arreu de la ciutat, reclamacions històriques com la pacificació del Centre Històric o la construcció de més carrils bici segregats. També s’aborda la regulació de l’aparcament en superfície, incloent-hi les zones blava i verda, una mesura que considerem que serà positiva, tot i que continua sense resoldre una de les grans problemàtiques en matèria de mobilitat en vehicle privat: la manca d’aparcaments dissuasius ben ubicats a la ciutat, que, juntament amb els aparcaments ja existents, haurien d’ajudar a reduir el nombre de cotxes que circulen per Manresa buscant aparcament.

Malgrat certes mesures positives, considerem que el plantejament global del Pla de Mobilitat és erroni, sobretot perquè no aporta solucions per reduir el nombre de cotxes amb origen de fora de la ciutat, que representen més de la meitat dels vehicles que circulen per Manresa.

El pla no aporta actuacions concretes per millorar el transport públic, obviant intencionadament el que preveu l’actual POUM, que concentra la intermodalitat a Prat de la Riba i a la futura estació del Congost, unes infraestructures que disminuirien els vehicles de pas per Manresa. En canvi, s’ha apostat per un soterrament dels FGC innecessari i ineficient, que es recull com una actuació del Pla de Mobilitat de prioritat alta malgrat que ni aportarà cap millora de mobilitat ni fomentarà que circulin menys cotxes amb origen de fora la ciutat.

Així, ens trobem que l’única mesura destinada a regular l’entrada de cotxes a la ciutat és la implementació de la Zona de Baixes Emissions a tota la ciutat; una mesura classista i ineficaç perquè no busca reduir el nombre de vehicles que circulen per Manresa, sinó limitar l’entrada als cotxes que no compleixin uns criteris presumptament ecologistes. Per no haver fet una aposta decidida en matèria d’aparcaments dissuasius per reduir el nombre de cotxes en circulació per la ciutat, caldrà canviar-se el cotxe per poder entrar a Manresa, cosa que no tothom podrà fer. I fabricar cotxes nous, amb el consum de recursos que suposa, no ens sembla una mesura gaire ecologista.

En conclusió, malgrat que es regularan certs àmbits necessaris per a la ciutat, considerem que el Pla de Mobilitat es queda a mitges. Amb una mala política municipal que abandona el model d’infraestructures urbanes i intermodals que regula el POUM, i sense abordar la mobilitat d’origen extern a la ciutat, no es reduiran les emissions ni la circulació de cotxes a Manresa. Malauradament, l’ocupació de l’espai pel vehicle privat continuarà sent majoritària als nostres carrers, i no prioritzarem la vida de les persones.