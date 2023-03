Montserrat fa un pas

L’Escolania de Montserrat va ser durant dècades una comunitat formativa i artística tancada i aïllada, centrada en l’activitat musical però, també, en el cicle diari de l’activitat litúrgica del monestir. Aquest estil de vida i de formació va ser viable mentre les famílies van acceptar desprendre’s dels fills a canvi que els donessin una formació que, certament, era de primeríssim nivell i permetia formar part d’un cor de categoria internacional. Però els temps van anar canviant i, entrat aquest segle, ja no hi havia cua per tancar-se entre quatre parets a Montserrat. El fet que transcendissin casos d’abusos al mateix monestir i a tota l’Església no hi va ajudar. Va caldre flexibilitzar l’estada dels nois, deixar que anessin a casa el cap de setmana i tenir molt més en compte la voluntat de les famílies. Ara, Montserrat fa un altre pas. Per primer cop, al monestir hi haurà noies cantaires. Formaran part d’un segon cor mixt que hi farà estada i hi cantarà el cap de setmana per rellevar els escolans. Hi faran estades breus i hi tindran un paper secundari, però és tota una novetat. Montserrat torna a demostrar intel·ligència i pragmatisme. Per salvar el que és, no té més remei. I encara haurà de canviar molt més.