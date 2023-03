Actuar a la Farinera

L’any 2000, una riuada va fer desbordar greument la riera de Castellet al seu pas pel barri de la Farinera, i va causar danys importants i la mort d’una persona. La pèssima urbanització de la zona havia fet que la riera es convertís en un embut perillós, i el perill es va acabar cobrant un preu. Van caldre set anys per fer-hi una actuació que en reduïa la perillositat, i a hores d’ara encara està pendent tota la resta de la intervenció necessària per fer la riera segura per als béns i les persones de l’entorn. Com acostuma a passar amb rius i rieres, tot el que té a veure amb les intervencions a la seva llera resulta especialment complicat perquè, en aquest país, les normatives urbanístiques estan concebudes per convertir-se en rateres, i la multiplicitat d’organismes que hi intervenen fa que les rateres s’eternitzin. Els veïns de la zona han vist com, durant 23 anys, les administracions han anat marejant el tema, sempre pendents de modificacions de normatives urbanístiques per a les quals sembl a que no hi ha pressa. Mentrestant, el risc d’un altre aiguat es manté. I si hi ha una altra desgràcia, al·legar que no es va fer res perquè el pla no ho permetia resultarà una enorme obscenitat.