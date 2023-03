Quan TikTok els ho digui, corrin cap a la botiga

Sí, jo també he comprat productes que s’han viralitzat a TikTok. He caigut en el parany d’un algoritme que em coneix a la perfecció. Diàriament, a través de la plataforma xinesa, rebo desenes de missatges subliminars de creadors de continguts que m’intenten recomanar maquillatge, accessoris, estris de cuina, els millors restaurants o menjar, entre una llarga llista de productes i serveis. Casualment, tot el que m’ofereixen, s’ajusta als meus gustos. La màgia d’internet.

La publicitat ha passat a un altre nivell gràcies a les xarxes socials. Ara, creadors de continguts ens generen necessitats. Es guanyen la confiança dels seguidors amb vídeos que s’hi ajusten i, un cop cauen a les seves urpes, és el moment de vendre productes o serveis a canvi de recompenses. No qüestiono el model. Tot i això, crec que no som conscients de com ens poden arribar a influir les xarxes a l’hora de consumir.

A tall d’exemple, Regió7 recollia com la febre pels New York Rolls a TikTok, una varietat rodona del croissant tradicional, ha portat la Croissanteria de Cal Girona de Manresa a començar a fer-ne. El dolç, farcit, glacejat i decorat amb «toppings», «és tot un èxit», deia un dels responsables de l’establiment. En casos així, la viralitat surt de les pantalles. S’ha materialitzat i ha fet que un negoci manresà adapti la seva producció a una tendència.

És curiós com aquest furor pels productes o serveis virals es fa notar als establiments en qüestió. Amb la finalitat de fer un vídeo per a xarxes socials, l’equip digital de Regió7 va intentar comprar en el seu moment més àlgid el Cruapà, un pa de motlle amb gust de croissant de Bimbo. En aquell moment, TikTok estava plagat de vídeos de persones que mostraven la seva reacció quan el tastaven. Vam necessitar dos dies i més de quatre intents per aconseguir-ne un paquet. Els avanço que a la redacció no va superar les expectatives. L’eufòria per aquest pa viral va minvar amb el temps. A l’octubre, els supermercats n’havien esgotat existències, ara, els prestatges en són plens.

Aquest no va ser el primer cop que em deixava seduir per l’algoritme de TikTok. He volgut provar certs productes que creadors de continguts distingien per la seva qualitat. I, sorpresa. Un cop a casa no sempre són tan idonis com semblaven.

Tot plegat em fa plantejar el següent: fins a quin punt TikTok incideix en allò que consumim? S’estan imposant les opinions de creadors de continguts al nostre criteri a l’hora de comprar? Sigui com sigui, hi ha una cosa clara. Quan vulguin un producte estrella a les xarxes, corrin cap a la botiga.