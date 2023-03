Tamames va fluix en aritmètica

Ramon Tamames, l’excomunista que Vox proposa de president del govern a la moció de censura de la setmana que ve, diu que cal una reforma electoral per acabar amb la «sobrerepresentació» dels partits independentistes, de la qual es derivaria un pes excessiu en la formació de majories parlamentàries. Tamames és economista i hauria d’estar acostumat a comprovar les seves hipòtesis amb les quatre regles aritmètiques. Si ho hagués fet s’hauria adonat que les coses no són com ell les imagina a partir de les suposicions que li deuen haver explicat els que l’empenyen al faristol de les Corts.

Fem números. Si prenem els vots i els escons obtinguts per les diferents formacions a les darreres eleccions generals, el novembre del 2019, resulta que PP i PSOE estan més «sobrerepresentats» que ERC, JxCat, PNB i la CUP. Als de Feijóo cada diputat els va costar 56.708 vots. Als de Sánchez, 56.602. En canvi, en el cas d’ERC cada diputat equival a 67.297 dels seus votants. Per a Junts la xifra és de 66.678. I la dada de la CUP és espectacular: 123.486 vots per cada representant al Congrés. Estic segur que tots tres partits estarien contents amb una reforma que igualés el preu que paguen per escó amb el de socialistes i populars.

De fet, amb una representació ben proporcional, que eliminés la distorsió dels districtes provincials, el global de l’independentisme basc, català i gallec podria fins i tot haver sumat un parell de diputats més que ara, mentre que el conjunt de PSOE i PP hauria perdut més de trenta poltrones (moltes d’elles en benefici de Ciutadans) i Vox s’hauria quedat si fa no fa com està. El pes dels independentismes al Congrés dels Diputats no es deu al sistema electoral, sinó al fet que més de dos milions de ciutadans els van votar a les urnes de novembre del 2019. Si del que es tracta és de silenciar aquests votants i negar el seu dret elemental d’influir en la política espanyola, llavors cal reclamar al candidat Tamames que ho digui amb totes les lletres.