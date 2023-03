La geologia és incontrolable al 100%

Després de l’accident de la darrera setmana a la mina de Súria on van perdre la vida tres joves geòlegs/miners no he deixat de pensar-hi. Hi ha una sensació d’enorme tristesa i també d’impotència. Impotència perquè, malgrat tots els avenços, inversions i conscienciacions, ha tornat a passar.

No tinc detalls tècnics de l’accident, però el que sé és que era una galeria nova on s’estava avaluant les properes accions de seguretat a fer per un departament especialitzat.

D’ençà que vaig començar a treballar a la indústria he tingut la sort de treballar en empreses, CIBA-GEIGY, BASF i ICL, on la seguretat no era tan sols un objectiu, sinó també una capacitat interna.

A ICL, des de la direcció tant d’Israel com d’Iberia, la seguretat era innegociable. Ja posats a ICL Iberia, cada reunió, cada acció, cada discussió tenia com a referència la seguretat. I no tan sols des de direcció, sinó també des del comitè d’empresa, que va fer un gran esforç per incrementar la conscienciació interna. Parlo en passat, no perquè ja no es faci, em consta que sí, sinó perquè me’n vaig desvincular fa un any i mig.

S’ha continuat fent un gran esforç i espero que ara sigui millor que fa dos anys i pitjor que d’aquí a dos anys, perquè les tecnologies i coneixements van sorgint i millorant, i d’aquesta forma es va evolucionant de forma positiva. Sempre hem anat cercant noves tecnologies o coneixements que sorgeixen per treballar de la forma més segura possible.

Em sap molt greu quan he llegit declaracions d’algunes persones, i no precisament relacionades directament amb l’entorn miner, que diuen que l’empresa no inverteix prou en seguretat. Senzillament, no és veritat. S’han millorat els sistemes preexistents, s’han introduït i desenvolupat noves tecnologies i es va crear i darrerament ha incrementat un equip nou de mecànica de roques on el seu objectiu és fer que es treballi de manera segura dins la mina. A més, es fa un estudi i seguiment continu de nous sistemes i tecnologies que van apareixent.

A diferència del treball en superfície, a la mina hi ha una variable de gran importància i efecte, la geologia, que és incontrolable al 100% i que el que hem de fer és conèixer-la amb més profunditat per minimitzar o modular els seus efectes.

Posant un símil en superfície seria com la meteorologia, no la podem controlar, però cada cop la coneixem millor i en minimitzem els efectes. Malgrat això, continuen havent-hi inundacions, incendis, sequeres, etc. Hi ha zones més segures amb menys variacions i zones menys segures.

Quant a la geologia passa el mateix, hi ha zones més estables i zones menys estables. La mina de Súria rep una pressió de milions de tones (els Pirineus), i encara que hem après a reduir el seu impacte gràcies a l’esforç de moltes persones al llarg de la història d’aquesta mina, sabem que hem de millorar el coneixement d’aquesta geologia. També passa en moltes altres activitats comuns d’altres indústries i activitats on hi ha un estudi constant per incrementar la seguretat.

Sé que el que he escrit no pot consolar la pèrdua de persones estimades. Vull expressar el meu condol a totes les famílies, amics i companys.