Pla per a la mobilitat

Manresa es troba en procés de dotar-se d’un pla de mobilitat que substitueixi el vigent i actualitzi els principis rectors en un àmbit canviant com és el de la mobilitat. El document s’havia d’aprovar en el darrer ple municipal i si ara no ho està és perquè els regidors de Junts es van plantar per evidenciar el seu malestar pel que consideren que és manca d’informació del soci de govern, ERC, després que Fem comuniqués que, finalment, no se sumaria al consens. De fet, s’ha parlat més d’aspectes formals del pla de mobilitat, per la voluntat de projectar una imatge de consens, que no pas del document en si. Fins ara s’ha donat a conèixer una llista d’àmbits d’actuació, però de ben segur que els ciutadans veurien de bon ull tenir més informació d’un pla que es presenta com a estratègic. Resultaria lògic posar a un nivell similar la importància del document i la informació pública que l’acompanya, així com tenir clares la priorització de les actuacions, si no de totes, sí d’aquelles que més repercussió tinguin sobre el dia a dia de les persones que hauran de conviure amb els seus efectes.