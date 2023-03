Bloqueig a Súria

Dues de les obres més importants que Súria té en agenda des de fa anys, la nova biblioteca i el futur Servei d’Atenció Assistencial Integral en l’Àmbit Rural (SAIAR), estan encallades per un desacord radical entre el govern, format per PSC i GIIIS, en minoria, i l’oposició, formada per ERC, l’aiS i un regidor no adscrit. Mentre que el govern vol situar la biblioteca al solar de l’antic cinema Califòrnia i el SAIAR al solar de can Pau, l’oposició vol la biblioteca a can Pau, i demana alternatives per al pàrquing actual. I estan en aquest punt des que va començar el mandat. El govern pressiona tramitant aprovacions que l’oposició li tomba i brandant l’amenaça que es perdi un ajut d’un milió d’euros. L’oposició li diu que si proposa sempre el mateix sempre aconseguirà el mateix. I al final, qui no aconsegueix res és Súria. Un govern en minoria ha d’entendre’s amb l’oposició, encara que li calgui fer cessions substancials, i una oposició que pot bloquejar el govern ha de fer valdre les seves posicions per aconseguir resultats, no per aconseguir només bloquejos. Tants anys de paràlisi són un fracàs de tothom. En primer lloc, de l’alcalde; i a continuació, de la resta.