Les xifres municipals

En el diari Regió7 del 4 de març, l’Ajuntament esmentava unes xifres sobre el turisme i Manresa 2022 que m’han sorprès.

Els resultats obtinguts de l’esdeveniment esmentat han sigut a bastament valorats per la ciutadania, lògicament molt més tocant de peus a terra dels que ho fan des dels estaments oficials

Diu l’Ajuntament que, des del 2016, han passat per Manresa 1.000.000 de visitants. Dividits per set anys i per 365 dies, corresponen a 391,38 visitants diaris...

Diu també que l’any 2022 ho han fet 200.000 visitants, que, dividits per 365 dies, corresponen a 547, 94 visitants diaris, o el que és el mateix, uns 10 autocars de 50 places diaris, de dilluns a diumenge. Ens hem de creure aquests números amb les sensacions que tenim bona part dels manresans?