Salvar TikTok

Fa dos anys, quan una comissió del Congrés va advertir que l’activitat de TikTok als Estats Units constitueix un risc d’infiltració del govern xinès en la societat americana a través de les dades dels usuaris, i que la seguretat nacional aconsella forçar-ne la venda o la prohibició, l’empresa propietària, Bytedance, va suggerir que estaria disposada a parlar de vendre’s la divisió americana i va semblar que Oracle i Walmart podien acabar comprant-la. Però va resultar que TikTok només estava guanyant temps. Ara, Biden, convençut que hi ha un vincle directe entre l’app de moda i l’administració autocràtica xinesa, prepara una iniciativa legal que té el suport de republicans i de demòcrates i que li donaria més força per neutralitzar-la. N’hi caldrà molta. Diferents tribunals ja s’han pronunciat contra la possibilitat que Apple i Google vetin l’app a les seves plataformes, i la Unió per les Llibertats Civils s’ha mostrat disposada a defensar la lliure activitat de TikTok sota la protecció de la Primera Esmena, que garanteix la llibertat d’expressió. Aquesta era la gran carta guanyadora de Bytedance: la societat americana, i encara menys l’europea, no permetran que es tracti l’app xinesa com si fóssim a Xina. La superioritat de la democràcia és això: protegir TikTok mentre Xi Jinping visita Putin.