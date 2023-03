Accelerem el canvi!» Aquest és el lema del Dia Mundial de l’Aigua que es commemora avui i es refereix al canvi cap a una major defensa i millor gestió dels recursos d’aigua dolça del planeta. L’objectiu de la campanya és accelerar aquest canvi per resoldre la crisi de l’aigua i el sanejament i necessitem que tothom actuï. El canvi climàtic és cada més palpable i accelerat. És un fet indiscutible que els canvis es noten cada vegada més: més calor, més evaporació, menys precipitació i infiltració, més episodis extrems... i això té moltíssimes conseqüències, però n’hi ha una en especial: tenim menys aigua i més mal repartida.

L’àmbit de les conques internes (que és on tenim capacitat d’acció) no es caracteritza especialment per tenir grans i cabalosos rius i les aigües subterrànies no sempre conserven un bon estat de qualitat per la presència de contaminants, fet que ens fa encara més vulnerables davant episodis extrems de sequera com el que malauradament estem vivint aquests últims dos anys. Des de l’administració hem de poder impulsar accions per disminuir aquesta vulnerabilitat, però res és ràpid, fàcil i menys encara, econòmic. El repte és majúscul.

Hem de plantejar ja accions que permetin aprofitar les aigües grises i pluvials, així com la reutilització de l’aigua depurada (aigua regenerada), amb xarxes separatives, dipòsits de pluvials i els tractaments pertinents. Hem d’adequar la normativa perquè això sigui fàcilment factible. Per descomptat, hem de millorar l’eficiència de les nostres xarxes de distribució, hem de diversificar les formes amb què puguem aprofitar cada gota d’aigua. La suma farà el tot. Hi ha molt marge de millora encara en les nostres infraestructures del cicle de l’aigua i això inclou la millora del sanejament fent extensiva la incorporació de tractaments terciaris i la connexió del màxim possible de nuclis de població. Les altres accions que es poden promoure són les solucions basades en la natura, afavorint processos naturals (amb més o menys intervenció) o implantant accions inspirades en la natura (millora ecològica dels sistemes fluvials, zones humides, gestió de boscos a capçalera...).

A part d’aquestes accions, en la gestió del cicle de l’aigua és de vital importància l’acció individual i de la comunitat en l’ús responsable de l’aigua i la lluita contra el malbaratament del recurs, ja sigui per excés de consum o de contaminació. A les llars, als centres educatius, a les diferents activitats econòmiques... tots i cadascun de nosaltres podem actuar des de la responsabilitat en l’ús de l’aigua, i no només en situació de sequera, sinó de forma habitual. Ens preocupa la situació actual i futura de l’aigua... per això, des del Consell Comarcal del Bages us animem a prendre encara més consciència de la importància de fer un bon i eficient ús de l’aigua i a aportar el nostre granet de sorra per ajudar a resoldre la crisi de l’aigua.