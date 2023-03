Caminarem a la vora dels rius

Hi ha prevista una inversió milionària, de més de 100 milions d’euros, per obrir uns camins que permetin fer tot un recorregut sense interrupció des de les capçaleres del Llobregat i dos dels seus afluents, el Cardener i el riu Anoia, fins al delta del Llobregat. És el que es coneix com a projecte de les Vies Blaves, camins on el blau del cel i de l’aigua (tot i que els terrenys terrossos per on passen aquests rius els deixen més amarronats).

És un projecte insígnia com a país, que desenvolupa la Diputació de Barcelona, que s’adreça a moltíssima gent, 5 milions de persones de l’àmbit metropolità com a principals clients, i que ha tingut una llarga gestió per fer viable la seguretat de l’esbarjo a la vora del riu i les necessitats urbanístiques. Assegurava ahir la presidenta de la Diputació de Barcelona, la socialista Núria Marín, que les obres que es van plantejar el 2015 i que ara es comencen a executar es fan amb totes les previsions fixades i revisades, després d’haver superar un procés d’exigència tècnica i operativa, costós. I afegia un altre punt per justificar el perquè del moment d’execució: «perquè ara, l’estat dels rius, ho permet». Perquè ara, el país té uns rius molt més endreçats i nets que fa uns anys, perquè els rius municipis i els seus veïns miren avui de cara als rius, i perquè les idees de protecció del medi ambient van planant sobre la societat i els polítics que la dirigeixen. I afegia Marc Castells, ara alcalde d’Igualada i en el període 2015-2019 Vicepresident i president de la Diputació de Barcelona, que aquest és un projecte emblemàtic per a l’ens provincial, que compta amb el compromís de tots els grups, amb la voluntat que sigui de llarg recorregut, que no s’aturi en la seva execució per girs inesperats en la direcció política de l’ens provincial. Va néixer en unes àrees que tenien un govern de Junts fa vuit anys (el govern es va compartir amb ERC), i es desenvolupa en una etapa de govern del PSC i dels nacionalistes. Aquestes totes confluències que afavoreixen el projecte han tingut un ajut inestimable amb l’arribada de diners d’Europa, dels estimadíssims ajuts Next Generation, que són una col·laboració per a a tants i tants projectes al nostre país. Aquest, a més a més, pot ser transformador, creador de noves relacions, per exemple, en l’àmbit turístic. Quan ahir vaig arribar a casa després de cobrir la roda de premsa vaig comentar a la meva dona: D’aquí a 9, 10 o 11 anys, caminarem a la vora del Riu, des de Castellar de n’Hug fins al Prat. Serem molts, oi?