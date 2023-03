El valor de Cussà

L’Ajuntament de Berga, Òmnium Cultural i Edicions de l’Albí organitzen un acte que és necessari i just. El dia 1, al Pavelló de Suècia, es rememorarà la figura i l’obra de Jordi Cussà, traspassat abans d’hora i just quan el reconeixement públic li començava a arribar. L’acte inclourà la presentació d’un recull de poèmes inèdits, i també diferents intervencions de persones vinculades a la seva vida. Serà un moment de revalorització de la seva obra, però també de revalorització de Berga. La ciutat ha de posar en valor la figura d’aquest fill seu, que si els experts en literatura analitzenel nostre temps sense el biaix de la notoritat pública, coincidiran que és un dels grans autors de la literatura catalana del canvi de segle. Jordi Cussà va tenir una biografia difícil, llastada per les addiccions de joventut però que, al final, va ser un dels combustibles de la seva riquíssima i sorprenent primera producció literària. Ja en una edat madura, havent renunciat a la projecció que li hauria donat viure i ser visible a Barcelona, i en el màxim de la seva capacitat creativa, la seva fràgil salut se’l va endur abans d’hora. Però Berga no ha de deixar de reivindicar-lo, estudiar-lo i presumir-ne.