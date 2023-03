«Vanagloriar-nos de ser justos»

Aquesta és l’actitud que el papa Francesc denunciava el 17 de març passat, durant la celebració del sagrament de la reconciliació a la parròquia de Santa Maria de Gràcia. El papa ens alertava del perill dels cristians de creure’ns justos, és a dir, «catòlics nets», pel fet «d’anar a missa cada diumenge».

En el seu discurs, tot comentant la paràbola del publicà i el fariseu (Lc 18:9-14), el papa elogiava «el pobre d’esperit que necessita salvació», ja que com a «captaire de gràcia, es presenta davant Déu sense pretensió ni presumpció». Per això el publicà, com deia Francesc, pel fet de no «tenir res, ho troba tot en el Senyor».

El perill dels cristians, com en diu el papa, és (com en el cas del fariseu) «no esperar la salvació com un do, sinó gairebé com un premi» pels nostres mèrits. El papa ens encoratja a «no amagar-nos darrere la hipocresia de les aparences», sinó a «confiar a la misericòrdia del Senyor les nostres foscors, els nostres errors, les nostres misèries». Per això el publicà de la paràbola, que «manifesta el seu pecat, experimenta l’abraçada del Déu misericordiós».

En el nostre camí cap a la Pasqua, el papa exhorta els mossens a perdonar-ho tot i a perdonar sempre, ja que el sagrament de la reconciliació no ha de ser mai «una tortura» sinó «una trobada festiva», ni tampoc no hauria de ser «un tribunal humà al qual hem de tenir por». Per això el diàleg entre l’home i el Senyor, que fa que s’escurci la distància, fa possible que Déu baixi «fins al fons dels nostres abismes per tocar les ferides de la nostra carn, acollint la nostra pobresa, els fracassos de la vida i els errors que neixen de la pròpia fragilitat».

Amb el sagrament de la reconciliació, com ens recorda el papa, «el Senyor ens torna a aixecar, i mentre ens reconeixem nus» pel nostre pecat, «ell ens vesteix amb el vestit de festa». Per això la reconciliació ha de ser sempre «una trobada festiva que guareix el cor i ens retorna la pau».

Jesús ens convida a ser missatgers de pau i artesans de reconciliació enmig de tants odis, enemistats i venjances, i en el nostre camí cap a la Pasqua, el Senyor s’apropa a nosaltres «quan prenem distància del nostre jo presumptuós» i quan ens obrim a la compassió envers el qui pateix.

Com ens recordava l’arquebisbe d’Urgell, Joan Enric Vives, en la seva carta del 5 de març passat, el papa Francesc ens dóna quatre consells per confessar-nos: posar Déu al centre, recordar el perdó de Déu, superar la vergonya i confiar en la fidelitat de Déu. Per això l’arquebisbe Joan Enric ens deia també que la reconciliació és «creure que podem canviar i que Jesucrist ens ajuda a canviar», així com «refer la comunió amb l’Església i aprendre a estimar com Jesús».

En el nostre camí cap a la Pasqua, que ja s’apropa, els cristians hem de ser molt conscients de l’amor de Déu que en Jesús, vencedor del pecat i de la mort, ens salva.

Reconèixer la pròpia feblesa i obrir-nos al Ressuscitat, és el que ens farà viure la Pasqua amb plenitud.