Indepes de Washington

La capital dels Estats Units continuaria sent Filadèlfia si no hagués estat pel motí del 1783, quan quatre-cents soldats revoltats perquè els devien una paga van bloquejar les sortides del Congrés. Els congressistes atrapats a dins van demanar ajuda a l’estat de Pensilvània, que se’n va rentar les mans, i van haver d’esperar que arribés l’exèrcit. En aquell moment, el Congrés va decidir que havia d’establir-se en un territori sobre el qual tingués el control. Amb aquest objectiu, es va construir una capital nova, Washington, i el 1801 es va crear un districte federal al seu entorn que es va anomenar Colúmbia. Des de llavors ha estat un territori sense categoria d’estat i, per tant, sense representació al Capitoli, que justament és qui governa aquest territori. Naturalment, el fet que gairebé un milió de persones visquin sense representació política és una anomalia i ha generat un moviment que defensa que Washington DC esdevingui un estat. En reclamen, exactament, el dret d’autodeterminació. No he llegit enlloc que els que s’hi oposen diguin que l’autodeterminació no existeix o que és només per a territoris colonitzats. El principi i el terme s’accepten amb naturalitat. Que es permeti exercir-lo... això ja és una altra cosa.