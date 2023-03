Perversitat o conspiranoia

La perversitat del centralisme espanyol és tan gran que ha utilitzat la moció de censura per neutralitzar la comissió del Parlament Europeu que investiga l’espionatge polític amb el programa Pegasus, utilitzat en el Catalangate. Els parlamentaris esperaven ser rebuts per algun ministre i els van despatxar amb un secretari d’Estat. Es volien trobar amb la comissió de Defensa i Secrets Oficials del Congrés i no va poder ser. Tota l’agenda va anar en orris per culpa de la moció de censura, que collava els ministres i els diputats als escons de l’hemicicle i per culpa, també, de l’extensió dels discursos que va endarrerir i comprimir la pausa del migdia. I totes dues coses són obra del Govern i del partit del president. Va ser la presidenta socialista de la cambra, Meritxell Batet, la que va programar el debat per al dia de la visita europea, i va ser el president Sánchez el que es va enrotllar com una persiana en les seves respostes a Santiago Abascal i Ramon Tamames. S’hi va afegir Yolanda Díaz, que també volia la seva hora gloriosa. La missió europea va marxar decebuda, però ja hi estan acostumats: tots els governs ens tracten igual, van venir a dir. L’aliança internacional en defensa dels secrets d’Estat funciona força bé, però no tots són tant creatius com l’espanyol a l’hora d’emboirar. Una moció de censura és artilleria de la grossa per a un objectiu relativament modest, perquè d’aquesta investigació se’n coneixia la inutilitat abans de començar. El míssil ha funcionat: dels diaris barcelonins, només El Punt Avui destacava que «Espanya planta la comissió Pegasus» a la portada; els altres dedicaven el gran titular a la relliscada de Vox. Segur que a la sala de màquines de la Moncloa han celebrat l’èxit de l’astúcia. Excepte, és clar, si tal astúcia no ha existit, una cosa no té res a veure amb l’altra perquè a l’Estat superb i llombriguista li és igual el que faci o digui una comissió d’europarlamentaris, i tot aquest article és un rampell de conspiranoia.