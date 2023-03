Verge santa, feu que plogui!

Tenir el bisbe a casa és força útil per sortir al mapa. Per això Manresa enyora el que mai no ha tingut i anomena Seu a una basílica sense càtedra episcopal. Solsona té bisbe i apareix als noticiaris sense necessitat de protagonitzar la mena d’esdeveniments que acaben en capítol de Crims. La diòcesi solsonina va tenir de titular a Vicent Enrique Tarancón, que després va jugar un paper oberturista a les acaballes del franquisme. Va tenir-hi Antoni Deig, fill de Navàs, que amb el seu catalanisme desacomplexat i el seu barcelonisme apassionat es va guanyar un lloc als mitjans de comunicació nacionals. Ha tingut fins fa poc Xavier Novell, que va fer uns quants salts breus a la fama pel seu conservadorisme abans d’ocupar tot l’escenari en penjar el bàcul, la mitra i fins i tot la sotana per seguir la crida de l’amor terrenal i viure en parella. Per cobrir la baixa va ser nomenat Francesc Simó Conesa, il·licità passat per Menorca, que ha exercit amb discreció però no ha pogut evitar sortir als mitjans en saber-se que diumenge vinent encapçalarà una processó per demanar que plogui. Cal ser justos a l’hora de repartir responsabilitats: la mostra de fervor tradicional és iniciativa d’una colla de fidels de l’Espunyola i Montmajor que esperen obrir l’aixeta dels núvols pregant com abans a la Mare de Déu dels Torrents, i el bisbe no es pot girar d’esquena quan els fidels el sol·liciten des de la seva vivència de la fe. Ja estan prou buides les misses per generar desafecció en els parroquians que queden. No perjudica ningú, i en canvi reconforta l’esperit, fer una passejada ritual pels voltants del temple i cantar els goigs de l’advocació mariana: «Puix podeu remeiar l’ànsia / de tots els vostres servents...», en versió antiga, o «Si de vós, Verge sagrada, / en davallen tots els béns...», en una de més nova, segons recollí mossèn Climent Forner a la revista cultural berguedana l’Erol. En tot cas, «deu-nos pluja amb abundància, / Verge santa dels Torrents».

S’imaginen que va i plou?